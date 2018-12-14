Лукашенко потребовал «железобетонного» исполнения договоренностей с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие Союзного государства России и Белоруссии возможно только при выполнении всех договоренностей, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече с российскими журналистами в Минске.

«Мы ничего лишнего не требуем: договорились — надо выполнять. Мы готовы двигаться вперед при условии железобетонного исполнения договоренностей в рамках ЕАЭС или Союзного государства»,— отметил Лукашенко.

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Белорусский лидер подчеркнул, что условия для субъектов хозяйствования должны быть одинаковыми.

«Когда мы говорим о равных условиях, это не значит, что надо все взять в кучу и поделить. Нам надо только то, что мы можем заработать собственными мозгами и руками. Чтобы не было препятствий, чтобы мы могли это создавать», — сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал заявления о том, что Россия якобы «кормит» Белоруссию.

«Вот так рассуждать — это глупость», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер намерен встретиться с Владимиром Путиным.