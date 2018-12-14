WSJ: против инаугурационного комитета Трампа ведется уголовное расследование
Федеральные прокуроры ведут расследование в отношении трат инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, прокуроры изучают траты инаугурационного комитета Трампа в 2017 году. Следствие предположило, что в прошлом году комитет мог потратить часть из $107 млн, полученных от пожертвований, на нецелевые нужды. В частности, следователи проверяют, не предоставляли ли главные доноры Трампа пожертвования в обмен на политические уступки или влияние на официальных лиц.
В газете отметили, что в данный момент расследование находится на ранней стадии. Предоставление средств в обмен на политические услуги может нарушать федеральные законы о коррупции, добавили в издании.
Ранее Трамп заявил, что его окружение заставили дать ложные показания.