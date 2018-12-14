Трамп заявил, что его окружение заставили дать ложные показания
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что следователи надавили на бывших членов его команды, чтобы получить сфабрикованные показания.
В частности, по мнению президента, следователи добились ложных показаний от его бывшего адвоката Майкла Коэна и экс-помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.
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«Он [Коэн] заключил сделку, чтобы бросить тень на меня, ему сократили срок, чтобы бросить тень на меня», — сказал Трамп, комментируя трехлетний тюремный приговор своему бывшему адвокату.
При этом Трамп подчеркнул, что Коэна осудили за преступление, которое никак не связано с работой на президента.
Ранее Трамп оценил шансы своего импичмента.