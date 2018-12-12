Мадуро назвал недавнюю встречу с Путиным самой полезной за всю его карьеру

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает недавнюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным самой полезной из тех, которые он провел за свою карьеру, передает РИА «Новости».

«Это была самая полезная встреча, которые у меня вообще были. По соглашениям, по сотрудничеству в ВТС, которое мы усилили», — заявил Мадуро.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи российского лидера Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По его словам, главы государств обсудили финансовую помощь Венесуэле.