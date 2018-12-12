Песков ответил на вопрос о возможности изменения Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, обсуждалась ли возможность изменения конституции президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА «Новости».
«Мне неизвестно об этом ничего. Я никогда об этом не слышал», — сказал Песков.
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Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков анонсировал встречу Путина с председателем Конституционного суда.