Песков ответил на вопрос о возможности изменения Конституции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, обсуждалась ли возможность изменения конституции президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА «Новости».

«Мне неизвестно об этом ничего. Я никогда об этом не слышал», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с председателем Конституционного суда.