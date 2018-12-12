Мэй отреагировала на процедуру по вотуму недоверия

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на запуск процедуры голосования по вотуму недоверия в ее отношении. Трансляцию обращения премьера ведет телеканал Sky News.

В своем обращении Мэй заявила, что будет бороться за свое место в партии и на посту. Она подчеркнула, что в ходе всей своей карьеры была верной традициям консерваторов.

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Премьер также отметила, что в случае ее отставки новый лидер отменит или отложит процедуру Brexit, что не соответствует интересам британского народа.

Тереза Мэй также отменила запланированную поездку в Ирландию, чтобы остаться в Лондоне на время голосования.

«Я готова завершить дело», — заявила Мэй, имея в виду выход Британии из Евросоюза.

После своего заявления она не стала отвечать на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия Мэй. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.