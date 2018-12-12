Мэй отреагировала на процедуру по вотуму недоверия
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на запуск процедуры голосования по вотуму недоверия в ее отношении. Трансляцию обращения премьера ведет телеканал Sky News.
В своем обращении Мэй заявила, что будет бороться за свое место в партии и на посту. Она подчеркнула, что в ходе всей своей карьеры была верной традициям консерваторов.
Премьер также отметила, что в случае ее отставки новый лидер отменит или отложит процедуру Brexit, что не соответствует интересам британского народа.
Тереза Мэй также отменила запланированную поездку в Ирландию, чтобы остаться в Лондоне на время голосования.
«Я готова завершить дело», — заявила Мэй, имея в виду выход Британии из Евросоюза.
После своего заявления она не стала отвечать на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что в Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия Мэй. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.