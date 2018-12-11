В Раде выразили надежду, что Крымский мост заберут инопланетяне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/12072697/RIAN_5712148.HR-pic905-895x505-23161.jpg">

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что постройка Крымского моста является незаконной. Об этом он сообщил изданию «Обозреватель».

По его словам, это объект, на возведение которого украинские власти не давали разрешения.

Он выразил надежду, что Крымский мост исчезнет, и это сделают «украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог...».

Ранее сообщалось, что по мосту с момента открытия движения проехало свыше 3,3 млн машин.