Путин рассказал о «потрескивании» американской системы

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил о том, что в США действует система, которая распространяется в том числе и на борьбу вокруг президента страны, передает РИА «Новости».

«Ваши коллеги в США — люди дисциплинированные и встроенные в систему. Вот это нужно четко себе представлять, и так практически по каждому направлению жизнедеятельности государства и общества. Там есть люди, которые ведут себя не системно, но и они встроены в систему, даже не «системщики», — сказал Путин.

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По его словам, в такой системе не происходит ничего неожиданного.

«И даже борьба, которая развернулась и никак не прекращается вокруг президента, его решений, она тоже часть системы, на самом деле. Просто система немножко потрескивает, но убедить вас вряд ли удастся, наоборот, это будет выглядеть так, что мы заинтересованы или вы заинтересованы больше чем они сам», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, как обсуждал судьбу россиянки Бутиной в США с руководителями спецслужб.