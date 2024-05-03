Украинская квота на сахар для Европы подходит к концу

Украина может израсходовать квоту на поставки сахара в Европу в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

По данным украинского чиновника, в 2024 году Украина сможет переработать около 1,8 млн тонн сахара — но из этого объема в Европу разрешено экспортировать только 262 тысячи тонн. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предполагает, что сможет найти покупателей украинского сахара в Западной Африке и на Ближнем Востоке.

Информационное агентство отмечает, что бесконтрольный экспорт украинского сахара приводит к разорению европейских фермеров, которые уже выходят на протесты, требуя запретить поставки продукта с Украины.

До этого стало известно, что Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов, на этот раз став зависимой от импорта российских минеральных удобрений.

Ранее поставки российского зерна в ЕС резко упали.