Стало известно, сколько американцев допускают гражданскую войну в США

Соединенные Штаты могут столкнуться с новой гражданской войной в ближайшие пять лет, считают 41% американских избирателей. Это следует из результатов опроса, опубликованных Rasmussen Reports.

При этом 16% респондентов считают такой сценарий «очень вероятным», 49% полагают, что гражданская война едва ли начнется в следующие пять лет, 10% не смогли ответить на вопрос исследователей.

Исследование проводилось 21–23 апреля. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в 2024 году.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными претендентами на высший политический пост в стране считаются экс-глава государства Дональд Трамп (77 лет) и нынешний американский лидер Джо Байден (81 год).

В конце апреля стало известно, что Трамп имеет преимущество перед Байденом в рамках продолжающей предвыборной гонки в Соединенных Штатах: Трампа поддерживают 49% избирателей, Байдена – 43%.

15 апреля Трамп обвинил Байдена в политическом преследовании через суд.

Ранее Байден сравнил Трампа с шестилетним ребенком.