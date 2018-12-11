Украинцы не хотят поддерживать Порошенко на президентских выборах
По данным опроса,, проведенного Киевским международным институтом социологии, за действующего президент Украины Петра Порошенко готовы проголосовать только 6,5% избирателей, передает ФАН.
Возглавляет рейтинг по-прежнему лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 11,9% жителей страны.
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На второй строчке списка оказался шоумен Владимир Зеленский. Его в качестве главы государства хотели бы видеть 8,2% избирателей.
В то же время 27,6% участников опроса со своим выбором пока не определились, 9,3% не собираются голосовать, а 4,7% украинцев не готовы поддержать ни одного из кандидатов.
Ранее сообщалось, что Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг в стране.