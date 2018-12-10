Порошенко призвал создать орган для формулирования претензий к России
Президент Украины Петр Порошенко призвал кабинет министров создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России. Об этом сообщает УНН.
По его словам, это связано с убытками, которые Россия якобы нанесла Украине в результате «длительной вооруженной агрессии».
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«Требую от Кабинета министров Украины срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытков», — заявил Порошенко.
Он пояснил, что целью данного ведомства будет защита национальных интересов Украины.