ЕС официально утвердил санкции из-за выборов в Донбассе

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Совет ЕС опубликовал в своем официальном журнале ранее согласованное решение о включении девяти человек в санкционный список в связи с участием в организации и проведении выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, там самым утвердив список.

«После организации 11 ноября 2018 года так называемых «выборов» в так называемых «Донецкой Народной Республике» и «Луганской Народной Республике» Совет считает, что в список лиц, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры, следует добавить девять человек», — говорится в тексте официального решения.

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Отмечается, что после этого решения Совета ЕС санкционный список расширился до 164 человек.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции за организацию выборов в Донбассе.