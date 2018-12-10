ЕС официально утвердил санкции из-за выборов в Донбассе
Совет ЕС опубликовал в своем официальном журнале ранее согласованное решение о включении девяти человек в санкционный список в связи с участием в организации и проведении выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, там самым утвердив список.
«После организации 11 ноября 2018 года так называемых «выборов» в так называемых «Донецкой Народной Республике» и «Луганской Народной Республике» Совет считает, что в список лиц, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры, следует добавить девять человек», — говорится в тексте официального решения.
Отмечается, что после этого решения Совета ЕС санкционный список расширился до 164 человек.
Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции за организацию выборов в Донбассе.