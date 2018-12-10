В Кремле прокомментировали протесты во Франции

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с протестами, которые в настоящее время происходят на территории Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, происходящее является внутренним делом французской стороны.

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«Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия уважительно относится к французскому суверенитету.

Ранее Банк Франции отметил падение роста экономики на фоне протестов.