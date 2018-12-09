ЦИК Армении назвал явку на выборах в парламент страны

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Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян сообщил, что итоговая явка избирателей в воскресенье внеочередных парламентских выборах в стране составила 48,63%, передает РИА «Новости».

По его словам, на избирательные участки в воскресенье пришли 1,26 миллиона человек при общем числе включенных в избирательные списки свыше 2,57 миллиона человек.

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«Во внеочередных выборах в Национальное собрание Армении приняли участие 48,63% избирателей», — сказал Мукучян.

9 декабря в Армении проходят досрочные выборы в парламент, в которых приняли участие два блока и девять партий.

Ранее сообщалось, что устройство для голосования не узнало экс-президента Армении.