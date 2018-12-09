Порошенко назвал слова «Прочь от Москвы» украиноязычным культурным продуктом

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Президент Украины Петр Порошенко вспомнил слова украинского поэта Николая Хвылевого «Прочь от Москвы» на встрече по случаю 150-летия общества «Просвита», передает «112 Украина».

«Прочь от Москвы!» - это безвиз, который является рубиконом, окончательное «прощай» Российской империи и Советскому союзу. Уже стали мемом слова, которые я в день предоставления нам безвиза произнес в своей речи на Европейской площади: «Прощай, немытая Россия!..», — заявил Порошенко.

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Он также отметил, что в ходе Брюссельского саммита НАТО все страны альянса призвали предоставить перспективу членства для Украины и Грузии.

«Прочь от Москвы!» — это Томос. «Прочь от Москвы!» — это сильная украинская армия. «Прочь от Москвы!» — это отказ от российского газа. «Прочь от Москвы!» - это украиноязычный культурный продукт», — добавил он.

Порошенко также выразил уверенность в том, что членство в ЕС и НАТО гарантирует независимость Украины от России.

«К сожалению, это четко понимают и наши враги. Поэтому они планируют реванш на президентских и парламентских выборах, чтобы заблокировать наше движение в Европу», — сказал глава государства.

По его словам, «враги» также попытаются развернуть Украину назад, «если пофартит».

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал подписать закон о прекращении дружбы с Россией.