Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне протестов дал французским властям совет снизить налоги. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, события, которые произошли в Париже днем и ночью, являются «печальными». Он предположил, что пора «покончить» с Парижским соглашением по климату.

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«Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» — заявил Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты уже пошли по этому пути и стали единственной крупной страной, чьи выбросы в окружающую среду сократились.

Ранее Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом.