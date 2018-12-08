Нарышкин назвал «баснями» заявления о парализованной российской разведке
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о якобы парализованной работе внешней российской разведки. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не верьте басням. Все хорошо. Народ России может быть спокоен», — подчеркнул Нарышкин.
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Он добавил, что спецслужбы России и США обмениваются информацией, связанной с противодействием терроризму.
«Как мне представляется, мы друг от друга не скрываем ничего, понимая общее зло и что вместе нужно бороться», — заключил Нарышкин.
Ранее сообщалось, что российская армия готовится противостоять высокотехнологичному противнику.