Трамп обвинил спецпрокурора по «российскому делу» в конфликте интересов

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил специального прокурора по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году Роберта Мюллера в конфликте интересов.

«Роберт Мюллер и Сливающий Лгущий (бывший директор ФБР) Джеймс Коми — Лучшие Друзья, это лишь один из многих Конфликтов Интересов Мюллера», — написал Трамп.

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Трамп также задался вопросом, включит ли Мюллер сам себя в отчет, где фигурируют только члены Республиканской партии, из-за собственных конфликтов интересов.

Ранее СМИ рассказали, какого документа должен бояться Трамп.