Путин и Абэ нанесут взаимные визиты
Россия и Япония договорились о взаимных визитах лидеров государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на посла Японии в России Тоёхису Кодзуки.
По данным агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию в начале 2019 года.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин нанесет ответный визит в рамках саммита G20.
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«Достигнута договоренность о визите премьер-министра Абэ в Россию в начале следующего года, а также визите президента Путина в Японию в рамках саммита G20», — подтвердил Кодзуки.
Он добавил, что лидеры двух стран готовы «поставить точку в вопросе заключения мирного договора путем решения территориального вопроса».
Ранее премьер-министр Японии предложил Путину посетить ЧМ по дзюдо в Токио.