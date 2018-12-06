Путин и Абэ нанесут взаимные визиты

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Россия и Япония договорились о взаимных визитах лидеров государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на посла Японии в России Тоёхису Кодзуки.

По данным агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию в начале 2019 года.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин нанесет ответный визит в рамках саммита G20.

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«Достигнута договоренность о визите премьер-министра Абэ в Россию в начале следующего года, а также визите президента Путина в Японию в рамках саммита G20», — подтвердил Кодзуки.

Он добавил, что лидеры двух стран готовы «поставить точку в вопросе заключения мирного договора путем решения территориального вопроса».

Ранее премьер-министр Японии предложил Путину посетить ЧМ по дзюдо в Токио.