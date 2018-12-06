Трампа попрекнули нехристианским поведением на похоронах Буша-старшего

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На похоронах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего единственными, кто отказались читать вслух Апостольский Символ веры, оказались действующий президент США Дональд Трамп и первая леди США Меланья Трамп, пишет Newsweek.

На видеозаписи с траурной церемонии видно, что Трамп молчит и держит текст Символа веры опущенным вниз, в то время как другие бывшие лидеры — Билл Клинтон, Барак Обама и Джимми Картер читают молитву вслух, держа его перед глазами.

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Комментатор CNN Кит Бойкин опубликовал в своем твиттере отрывок видеозаписи с похорон, подписав его: «вот ваш «христианский» евангелический президент».

Ранее пользователи соцсетей заметили, что Трамп во время траурной церемонии пытался незаметно сидеть в телефоне, закрыв его программкой мероприятия.