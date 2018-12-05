Володин назвал Порошенко «диктатором»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, передает ТАСС.

По его словам, украинский лидер цепляется за власть, ставя при этом мир под угрозу.

«Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть», — заявил Володин.

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Он добавил, что целью инцидента в Керченском проливе было сохранение власти Порошенко.

«В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция — такие действия должны осуждаться», — заключил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что свою оценку должны дать национальные парламенты и межпарламентские организации.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин сравнил Порошенко с Гитлером.