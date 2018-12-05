Володин назвал Порошенко «диктатором»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, передает ТАСС.
По его словам, украинский лидер цепляется за власть, ставя при этом мир под угрозу.
«Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть», — заявил Володин.
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Он добавил, что целью инцидента в Керченском проливе было сохранение власти Порошенко.
«В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция — такие действия должны осуждаться», — заключил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что свою оценку должны дать национальные парламенты и межпарламентские организации.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин сравнил Порошенко с Гитлером.