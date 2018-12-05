МИД: Украина перебрасывает наступательные компоненты «в шумовой завесе»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, что украинская сторона перебрасывает в Донбасс существенные наступательные компоненты «в шумовой информационной завесе», передает РИА «Новости».

«В шумовой информационной завесе, когда киевский режим пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную же провокацию в районе Керченского пролива, которую выдают за некие агрессивные действия России, в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые затем рассредотачиваются вдоль всей линии соприкосновения», — сказала Захарова.

Реклама

Она подчеркнула, что такая информация стала появляться «все чаще» в последние дни.

Ранее Захарова рассказала о плане Киева по провокации с химическими веществами.