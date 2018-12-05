Горбачев отказался от участия в похоронах Буша-старшего

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Первый президент СССР Михаил Горбачев не будет присутствовать на похоронах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом заявили представители Горбачев-Фонда. В фонде отказались уточнять причину этого решения.

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На данный момент неизвестно, кто именно будет представлять Россию на траурных мероприятиях. В российском посольстве в США не смогли ответить на соответствующий запрос «Газеты.Ru».

Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».