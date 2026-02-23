Деревня в Брянской области подверглась атаке дронов-камикадзе

Богомаз: в деревне Горицы после атаки беспилотников не спасли одного человека

Украинские дроны-камикадзе нанесли удары по деревне Горицы в Погарском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки пострадал один человек — его спасти не удалось. Губернатор подчеркнул, что семье мирного жителя будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

«[На месте происшествия] работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.

22 февраля украинские беспилотники атаковали село Понуровка в Брянской области. Глава региона рассказал, что ударам подвергся фельдшерско-акушерский пункт. Никто из людей не пострадал, однако крыша здания получила повреждения.

В тот же день в селе Подывотье в Севском районе Брянской области при атаке украинского дрона-камикадзе пострадал мирный житель. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана вся необходимая помощь. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

