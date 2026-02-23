Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Экс-премьер Украины назвал страны, которые пытаются сорвать переговоры

Азаров: Германия, Британия и Франция пытаются сорвать переговоры по Украине
Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью ТАСС, что группа западных стран, в числе которых Великобритания, Германия и Франция, пытается сорвать переговоры по Украине, в том числе с помощью заявлений о размещении на ее территории войск НАТО.

«Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы, по сути дела, дискредитации этого переговорного процесса и его срыва», — сказал Азаров.

По его словам, на это нацелены идеи размещения войск «коалиции желающих» на территории Украины, а также ее восстановления, на которое, по мнению Азарова, никто «ни копейки не даст».

«Сейчас киевский режим активно финансируется только на военные цели», — сказал экс-премьер.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, враждебная риторика западных стран в адрес России связана с тем, что Москва препятствует их планам по Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский действует в интересах группы европейских элит, прежде всего экономических.Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал отправить небоевые войска на Украину.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал отправить небоевые войска на Украину.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!