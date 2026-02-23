Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью ТАСС, что группа западных стран, в числе которых Великобритания, Германия и Франция, пытается сорвать переговоры по Украине, в том числе с помощью заявлений о размещении на ее территории войск НАТО.

«Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы, по сути дела, дискредитации этого переговорного процесса и его срыва», — сказал Азаров.

По его словам, на это нацелены идеи размещения войск «коалиции желающих» на территории Украины, а также ее восстановления, на которое, по мнению Азарова, никто «ни копейки не даст».

«Сейчас киевский режим активно финансируется только на военные цели», — сказал экс-премьер.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, враждебная риторика западных стран в адрес России связана с тем, что Москва препятствует их планам по Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский действует в интересах группы европейских элит, прежде всего экономических.Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал отправить небоевые войска на Украину.

