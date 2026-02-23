В Норвегии признались, что без Большунова было скучно на Олимпиаде-2026

Норвежский журналист Сальтведт: без Большунова было немного скучно на Играх-2026

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что без участия трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Олимпиада-2026 была скучной. Его слова передает Sport24.

«Выступление россиян не стало разочарованием, но такой результат был ожидаемым. Без Большунова было немного скучно, он добавил бы дополнительной интриги и эмоций. Но Клебо, даже при его участии, стал бы десятикратным чемпионом», — сказал Сальтведт.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

