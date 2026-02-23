Размер шрифта
Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером

Медведев: судьба Муссолини и Гитлера — показательный пример для властей Украины
Екатерина Штукина/РИА Новости

Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера, как и тех, кто был «предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом», является показательным примером для нынешних властей Украины. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Политик обратил внимание, что для части нынешних украинских руководителей продолжение военных действий означает продолжение их собственной жизни. По мнению Медведева, когда завершится конфликт, они в лучшем случае смогут сбежать на территорию Польши, Великобритании или другой европейской страны.

«А в худшем случае свои же и повесят прямо на Майдане где-нибудь», — добавил зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев высказывался о судьбе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, Зеленский окончит свою политическую карьеру позором и эмиграцией. Также Медведев не исключил и другого, более печального исхода для украинского лидера — он допустил, что его может ожидать и «публичная казнь». Зампред Совбеза считает, что Зеленский должен «уйти и исчезнуть».

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.
 
