Звезды России подписали гитары для бойцов СВО: «Тем, кто на острие атаки»

Отечественные артисты — Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Екатерина Климова, Мария Кожевникова и другие — подписали гитары, которые движение «Народный фронт» планирует отправить бойцам СВО.

В Telegram-канале «Народного фронта» появилось видео, на котором российские звезды выступили со словами поддержки солдатам. Актриса Екатерина Климова, например, пожелала бойцам СВО здоровья и заявила: «Для меня это большая честь. Я от всей души поздравляю с 23 февраля всех наших защитников».

«Я хочу от всего сердца и всей души поздравить с Днем защитника Отечества всех причастных. Пожелать скорейшей победы тем, кто находится на острие атаки. Вернуться целыми и невредимыми домой. И, конечно же, устойчивого, надежного и процветающего мира», — добавил артист Петренко.

Также в ролике появился Александр Розенбаум, написавший на гитаре: «Удачи! Добра!» Музыкальные инструменты с теплыми пожеланиями и автографами от артистов будут отправлены на Донецкий, Покровский, Запорожский, Харьковский и Херсонский фронты.

