Власти Украины изменят условия мобилизации

Министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале анонсировал реформу мобилизации в стране.

«Работаем над комплексной реформой мобилизации», — поделился Федоров.

Он уточнил, что министерство работает над системными решениями, чтобы разобраться «с накопившимися годами проблемами и при этом сохранить обороноспособность страны».

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность запустить переход от мобилизации к контрактной системе набора в украинскую армию при условии, что Евросоюз (ЕС) профинансирует этот процесс.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК (Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, украинского аналога военкоматов).

Ранее в Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста.