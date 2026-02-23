Размер шрифта
Россиянка привезла камни с Бали в ухе

SHOT: россиянке на Бали попали камни в ухо, вызвав воспаление
Shutterstock/FOTODOM

Россиянке во время отдыха на Бали попали в ухо мелкие камни, вызвав серьезное воспаление. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«29-летняя Аделина с мужем провели семейную фотосессию на фоне океана перед вылетом домой. Во время съемки девушке в ухо попали соленая вода и песок. Через 5 дней после возвращения в Казань сильно заболело ухо, мучил странный звон», — сказано в посте.

На осмотре лор увидел в ухе россиянки несколько камней. Оказалось, что они с того самого пляжа. «Сувениры» достали из органа медицинским пылесосом, уточняют журналисты.

Канал также напомнил, что вывоз необработанных камней, ракушек, песка с пляжей Индонезии строго запрещен — это считается кражей природных ресурсов, за что грозят крупные штрафы или тюрьма.

В начале февраля этого года россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу. Жительница Казани Анна, уехавшая на зимовку на остров в Юго-Восточной Азии, столкнулась с проблемами со здоровьем после укуса насекомого. Инцидент произошел во время рабочего созвона на террасе, где ее укусили в ногу. Сначала девушка не придала этому значения, однако позднее у нее поднялась температура и появилась сильная боль. По предварительной версии медиков, причиной мог стать укус балийского жука-плавунца.

Ранее россиян предупредили об опасности песчаных блох на пляжах Индии.
 
