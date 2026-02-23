Размер шрифта
В Коми вертолет санавиации сел на автотрассу, чтобы спасти пациентку

В Воркуте вертолет санавиации сел на трассу, чтоб доставить пациентку в больницу

В Воркуте республики Коми вертолет санавиации совершил посадку на автомобильной трассе, чтобы доставить пациентку в больницу. Об этом сообщает пресс-служба областного медучреждения.

Уточняется, что инцидент произошел 22 февраля. Вертолет с пациенткой следовал из Инты в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи.

Как пишет Telegram-канал «Коми — это Ж», посадка вблизи учреждения была нужна для экономии времени — это позволило как можно быстрее передать женщину врачам.

По данным канала, за несколько дней до этого, 19 февраля этот же вертолет санавиации приземлялся рядом с больницей для эвакуации пациента из Инты с острым коронарным синдромом (сердечным приступом).

В конце ноября 2025 года врачи «Новой больницы» в Екатеринбурге спасли 103-летнюю пациентку, у которой на фоне кардиогенного шока пульс упал до 20 ударов в минуту. После этого пенсионерке имплантировали новый электрокардиостимулятор, который, по словам медиков, обеспечит нормальный ритм сердца в течение минимум десяти лет.

Ранее в Москве медики спасли младенца, получившего перелом черепа.
 
