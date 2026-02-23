Названа возможная причина задержки принятия в ЕС нового пакета санкций против РФ

Причиной задержки при одобрении 20-го пакета санкций против РФ могут быть возражения Греции и Мальты, касающиеся предложения ввести полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка. Об этом сообщила газета Politico.

«На брифингах перед сегодняшним заседанием Совета по иностранным делам [Европейского союза] дипломаты указывали на возражения Греции и Мальты, которые имеют значительные судоходные секторы, как на потенциальную причину задержки в достижении соглашения», — говорится в статье.

В конце января верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что региональное содружество планирует принять новый пакет санкций против РФ. 20 февраля прошли обсуждения очередных ограничительных мер, при этом агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что представителям стран — членов ЕС не удалось достичь согласия.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не позволит принять 20-й пакет антироссийских санкций до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». В тот же день Каллас признала, что министры иностранных дел стран — членов ЕС на встрече в Брюсселе не смогут согласовать рестрикции.

Ранее в Государственной думе РФ назвали новый пакет санкций ЕС объявлением «танкерной войны».