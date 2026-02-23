Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Названа возможная причина задержки принятия в ЕС нового пакета санкций против РФ

Politico: принятие 20-го пакета санкций может задерживаться из-за позиции Греции
Virginia Mayo/AP

Причиной задержки при одобрении 20-го пакета санкций против РФ могут быть возражения Греции и Мальты, касающиеся предложения ввести полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка. Об этом сообщила газета Politico.

«На брифингах перед сегодняшним заседанием Совета по иностранным делам [Европейского союза] дипломаты указывали на возражения Греции и Мальты, которые имеют значительные судоходные секторы, как на потенциальную причину задержки в достижении соглашения», — говорится в статье.

В конце января верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что региональное содружество планирует принять новый пакет санкций против РФ. 20 февраля прошли обсуждения очередных ограничительных мер, при этом агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что представителям стран — членов ЕС не удалось достичь согласия.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не позволит принять 20-й пакет антироссийских санкций до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». В тот же день Каллас признала, что министры иностранных дел стран — членов ЕС на встрече в Брюсселе не смогут согласовать рестрикции.

Ранее в Государственной думе РФ назвали новый пакет санкций ЕС объявлением «танкерной войны».
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!