Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Прошел первый полет нового образца самолета «Байкал»

Минпромторг: пятый образец самолета Байкал совершил первый полет
Павел Бедняков/РИА Новости

Пятый образец самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 выполнил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Пятый опытный образец ЛМС-901 «Байкал» (третий летный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО «УЗГА». <...> Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полет длился десять минут, борт набрал высоту 300 метров, его скорость составила 190 километров в час.

В конце декабря прошлого года авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что перспективы у машины масштабные. Специалист напомнил, что аналогичный «Байкалу» «Кукурузник» Ан-2 был самым массовым самолетом в СССР. Та же востребованность будет и у «Байкала». По мнению Гусарова, борт должен быть дешевый, но надежный. Неприхотливый, как Ан-2, но современный, с теплым салоном, с большей дальностью полета, более экономичный.

Ранее в Казани поднялся в небо новый Ту-214.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!