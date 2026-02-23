Женщина ударила мужа ножом во время ссоры в Кронштадте

В Кронштадте жена напала с ножом на мужа во время ссоры

В Кронштадте женщина во время ссоры ударила мужа ножом в живот, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью 21 февраля в квартире на улице Восстания, пьяная обвиняемая поссорилась с мужем. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила супруга в живот.

Раненого удалось спасти, ему вовремя оказали медицинскую помощь. Нападавшую задержали, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти мужчина набросился с ножом на собутыльника из-за святой воды. Находясь в сильном опьянении после длительного запоя, мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудную клетку. Рана оказалась тяжелой. Нападавший полностью признал вину, раскаялся и извинился перед жертвой.

Ранее в Омске женщина ударила сестру ножом в живот после просмотра фильма.