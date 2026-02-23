Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Женщина ударила мужа ножом во время ссоры в Кронштадте

В Кронштадте жена напала с ножом на мужа во время ссоры

В Кронштадте женщина во время ссоры ударила мужа ножом в живот, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью 21 февраля в квартире на улице Восстания, пьяная обвиняемая поссорилась с мужем. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила супруга в живот.

Раненого удалось спасти, ему вовремя оказали медицинскую помощь. Нападавшую задержали, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти мужчина набросился с ножом на собутыльника из-за святой воды. Находясь в сильном опьянении после длительного запоя, мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудную клетку. Рана оказалась тяжелой. Нападавший полностью признал вину, раскаялся и извинился перед жертвой.

Ранее в Омске женщина ударила сестру ножом в живот после просмотра фильма.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!