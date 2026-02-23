В Балашихе произошел крупный пожар рядом с торговым центром

В Балашихе огонь охватил здания около торгового центра в микрорайоне Саввино. По словам очевидцев, горят автомойка и бани. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

Отмечается, что огонь разгорелся за считанные минуты. Чуть позже дым стал валить меньше. Предполагается, что в здании произошло короткое замыкание.

Другой информации по ЧП пока не поступало. Неизвестно также о пострадавших.

До этого в Балашихе 27 января пожарные тушили возгорание в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. Специалисты МЧС спасли шесть человек.

Позже в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили подробности произошедшего. Как выяснилось, жильцы дома жгли угли в помещении, в всего в доме жили 11 человек, восемь из них — иностранцы.

Силовики изъяли с места происшествия предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее в Москве произошел другой крупный пожар, площадь которого достигла 600 квадратных метров.