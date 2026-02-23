Евросоюз продлил санкции против России еще на год

Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года. Документ появился на сайте ЕС.

В документе указано, что в статье 10 решения (Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ)) 2022/266 дату «24 февраля 2026 года» заменили на «24 февраля 2027 года».

В конце января 2026 года глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается, и он еще не согласован. Также о разработке новых санкций рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призвал ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее в Европе раскритиковали Каллас за новый пакет санкций против России.