Иран готовит текст относительно возможной сделки с США

Тегеран в настоящее время готовит текст относительно возможного соглашения с США, при этом не подтверждает информацию о возможности заключения временной сделки по мирному атому. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Мы сейчас находимся на этапе подготовки своих точек зрения», — сказал он.

В ходе брифинга дипломат назвал спекуляциями многочисленные сведения относительно переговоров с США. По словам Багаи, утверждения о возможности заключения временной сделки с Вашингтоном безосновательны.

На прошедших 17 февраля в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Белого дома по поводу ядерной программы.

Отмечалось, что иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Следующие прямые переговоры США и Ирана состоятся в Женеве 26 февраля.

Ранее президент Ирана рассказал об обнадеживающих сигналах после переговоров с США.