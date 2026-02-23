Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Иран готовит текст относительно возможной сделки с США

МИД Ирана: Тегеран готовит текст относительно потенциальной сделки с США
Carlos Barria/Reuters

Тегеран в настоящее время готовит текст относительно возможного соглашения с США, при этом не подтверждает информацию о возможности заключения временной сделки по мирному атому. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Мы сейчас находимся на этапе подготовки своих точек зрения», — сказал он.

В ходе брифинга дипломат назвал спекуляциями многочисленные сведения относительно переговоров с США. По словам Багаи, утверждения о возможности заключения временной сделки с Вашингтоном безосновательны.

На прошедших 17 февраля в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Белого дома по поводу ядерной программы.

Отмечалось, что иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Следующие прямые переговоры США и Ирана состоятся в Женеве 26 февраля.

Ранее президент Ирана рассказал об обнадеживающих сигналах после переговоров с США.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!