Зеленский признался, что два года жил в бункере

Зеленский заявил, что на протяжении двух лет жил в бункере
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что два года прожил в бункере. Об этом он заявил в интервью Agence France Presse (AFP).

«Я два года жил в бункере», — сказал он.

По словам политика, он ночевал там с самого первого дня специальной военной операции (СВО) России на территории Украины и выбирался исключительно в свой кабинет в Офисе президента. Кроме того, украинский лидер заявил, что сейчас он уже не спускается в бомбоубежище даже при воздушной тревоге.

22 февраля CNN сообщил о том, что президент Украины пережил около дюжины покушений на жизнь с начала конфликта. По словам источника телеканала, российские агенты якобы снимали квартиры рядом со зданием администрации с целью физически устранить политика.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы нового лидера не проводились из-за объявленного в стране военного положения. В декабре прошлого года Зеленский выразил готовность провести голосование на Украине в течение 60-90 дней, однако при условии, если США и Европа помогут обеспечить для этого безопасность.

Ранее генерал заявил, что блэкаут на Украине ударил и по бункеру Зеленского.
 
