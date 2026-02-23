Во Франции оппозиция выдвинула вотум недоверия кабмину из-за энергетики

Французская правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен выдвинула французскому правительству вотум недоверия из-за принятой властями энергетической стратегии до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе фракции в соцсети X.

«Мы выдвигаем вотум недоверия», — говорится в заявлении.

Недовольство правых связано с тем, что принятие многолетней стратегии кабмином Франции произошло без голосования в парламенте. Кроме того, инициатива может обойтись французам в сумму свыше €300 млрд за счет повышения налогов или увеличения коммунальных счетов.

В партии отметили, что такая энергетическая политика приведет к ускорению развития нестабильных источников энергии, а также ударит по государственному бюджету. Кроме того, по данным телеканала BFMTV, в ее основе лежат ложные сведения об атомной энергетике.

Выдвинутый «Национальным объединением» вотум, вероятно, будет отклонен, поскольку левые фракции как правило не поддерживают инициативы правых. Кроме того, Социалистическая партия Франции уже отказалась голосовать за выражение правительству вотума недоверия.

Ранее Ле Пен назвала новый бюджет Франции «бюджетным Чернобылем».