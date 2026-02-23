Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко заявил РИА Новости, что для Владимира Зеленского дата 23 февраля имеет особое значение, поскольку ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа.

«Этот праздник так страшит режим Зеленского, захвативший власть в Киеве», — сказал Бондаренко.

По его словам, День защитника Отечества остается значимым для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну, и воспринимается как символ сплоченности. Он выразил мнение, что именно по этой причине этот праздник вызывает негативную реакцию у нынешних властей Украины.

Бондаренко также отметил, что для Крыма 23 февраля имеет дополнительное значение. По его утверждению, в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения, которое обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня весь мир помогает «врагу России», в то время как Москва оснащает себя самостоятельно и одна продвигается вперед, преодолевая ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут. Медведев также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины.

Ранее Медведев в День Защитника Отечества призвал военнослужащих беречь себя на поле боя.