В Крыму заявили, что Зеленского «страшит» 23 Февраля

Бондаренко: единство армии и народа 23 Февраля пугает Зеленского
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко заявил РИА Новости, что для Владимира Зеленского дата 23 февраля имеет особое значение, поскольку ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа.

«Этот праздник так страшит режим Зеленского, захвативший власть в Киеве», — сказал Бондаренко.

По его словам, День защитника Отечества остается значимым для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну, и воспринимается как символ сплоченности. Он выразил мнение, что именно по этой причине этот праздник вызывает негативную реакцию у нынешних властей Украины.

Бондаренко также отметил, что для Крыма 23 февраля имеет дополнительное значение. По его утверждению, в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения, которое обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня весь мир помогает «врагу России», в то время как Москва оснащает себя самостоятельно и одна продвигается вперед, преодолевая ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут. Медведев также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины.

Ранее Медведев в День Защитника Отечества призвал военнослужащих беречь себя на поле боя.
 
