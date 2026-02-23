Кол-центры из украинского города обманули европейцев более чем на $1 млн

Мошеннические кол-центры из Днепропетровска обманули граждан ЕС как минимум на $1,2 млн. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Согласно информации спецслужбы, в Днепропетровске работали четыре кол-центра. Их операторы предлагали гражданам ЕС вложить деньги в «перспективные криптопроекты». Для этого была создана онлайн-платформа, имитирующая работу криптовалютной биржи. Мошенники действовали по схеме в течение года.

Украинские силовики работали над раскрытием схемы совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы. Десять человек и лидер организации были задержаны.

21 февраля стало известно, что полиция индонезийского острова Бали занимается делом о возможном похищении двух граждан Украины, которые могли курировать работу мошеннических кол-центров.

Источник сообщает, что разыскиваемые украинцы были похищены около двух недель назад. За одного из мужчин требуют заплатить выкуп. Предполагается, что речь идет об украинце Игоре Комарове. В соцсетях ранее появилась видео, где избитый мужчина просит заплатить за него выкуп.

Ранее в двух российских городах задержали пособников телефонных мошенников.