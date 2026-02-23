Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Кол-центры из украинского города обманули европейцев более чем на $1 млн

СБУ: кол-центры из Днепропетровска обманули граждан ЕС на $1,2 млн
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошеннические кол-центры из Днепропетровска обманули граждан ЕС как минимум на $1,2 млн. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Согласно информации спецслужбы, в Днепропетровске работали четыре кол-центра. Их операторы предлагали гражданам ЕС вложить деньги в «перспективные криптопроекты». Для этого была создана онлайн-платформа, имитирующая работу криптовалютной биржи. Мошенники действовали по схеме в течение года.

Украинские силовики работали над раскрытием схемы совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы. Десять человек и лидер организации были задержаны.

21 февраля стало известно, что полиция индонезийского острова Бали занимается делом о возможном похищении двух граждан Украины, которые могли курировать работу мошеннических кол-центров.

Источник сообщает, что разыскиваемые украинцы были похищены около двух недель назад. За одного из мужчин требуют заплатить выкуп. Предполагается, что речь идет об украинце Игоре Комарове. В соцсетях ранее появилась видео, где избитый мужчина просит заплатить за него выкуп.

Ранее в двух российских городах задержали пособников телефонных мошенников.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!