Путин вручил «Золотую звезду» участнику антитеррористической операции в Сирии

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» заместителю командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-лейтенанту Арутюну Дарбиняну. Об этом сообщает РИА Новости.

Дарбинян прежде командовал 76-й десантно-штурмовой дивизией и 83-й десантно-штурмовой бригадой, принимал участие в борьбе против международных террористов в Сирии.

Кроме того, Путин в День защитника Отечества вручил в Кремле государственные награды военным, удостоенным звания Героя России и Ордена Мужества.

Позднее глава государства посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

В видеообращении к гражданам Путин заявил, что сегодняшний праздник превратился в символ народной любви к защитникам, гордости за армию и флот России, за тех, кто посвятил собственную жизнь службе Родине, кто надежно охраняет ее суверенитет и безопасность, верен воинской присяге и добросовестно выполняет профессиональный долг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.