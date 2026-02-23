Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Путин вручил «Золотую звезду» участнику антитеррористической операции в Сирии

Путин вручил «Золотую звезду» заместителю командующего войсками ЦВО Дарбиняну
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» заместителю командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-лейтенанту Арутюну Дарбиняну. Об этом сообщает РИА Новости.

Дарбинян прежде командовал 76-й десантно-штурмовой дивизией и 83-й десантно-штурмовой бригадой, принимал участие в борьбе против международных террористов в Сирии.

Кроме того, Путин в День защитника Отечества вручил в Кремле государственные награды военным, удостоенным звания Героя России и Ордена Мужества.

Позднее глава государства посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

В видеообращении к гражданам Путин заявил, что сегодняшний праздник превратился в символ народной любви к защитникам, гордости за армию и флот России, за тех, кто посвятил собственную жизнь службе Родине, кто надежно охраняет ее суверенитет и безопасность, верен воинской присяге и добросовестно выполняет профессиональный долг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!