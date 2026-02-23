Размер шрифта
Сийярто раскрыл «нефтяной шантаж» Украины по «Дружбе»

Сийярто опроверг заявления Киева о неготовности нефтепровода «Дружба» к работе
Global Look Press

Утверждения властей Украины о невозможности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из-за якобы его повреждения российской стороной не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время беседы с журналистами в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Это неправда, потому что трубопровод «Дружба» не подвергался каким-либо российским ударам», — сказал министр.

Он отметил, что нефтепровод не был поврежден, и сейчас нет никаких физических причин и препятствий для того, чтобы возобновить его работу. Сийярто подчеркнул, что остановка транзита нефти по «Дружбе» была «чисто политическим решением» украинских властей и «шантажом», чтобы заставить Венгрию изменить свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС и другим вопросам.

В связи с этим Сийярто потребовал немедленно возобновить транзит нефти в Венгрию. По его словам, страна будет блокировать все действия Евросоюза в поддержку Украины до тех пор, пока не будет выполнено это требование.

До этого ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяной отрасли сообщал, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку топлива по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

В конце января по запросу Киева была прекращена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Броды» в направлении Венгрии и Словакии. Точная причина остановки не называлась.

Ранее ЕК обязала Украину восстановить «Дружбу».
 
