Германия является самым крупным донором по предоставлению помощи Украине

Германия с начала военных действий на Украине является крупнейшим двусторонним донором Украины с точки зрения гуманитарной и военной помощи. Об этом заявил на брифинге журналистам официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

По его словам, за все время, начиная с 22 февраля 2022 года и по настоящее время, Германия выделила Украине около €39 млрд в качестве гуманитарной поддержки и €55 млрд в качестве военной помощи.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине закончатся только при полном истощении одной из сторон либо в военном, либо в экономическом плане. Он также подчеркнул, что не верит в мирные переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и Украиной. Политик добавил, что не рассчитывает на скорое урегулирование украинского кризиса.

12 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на пресс-конференции в Берлине, что у Германии практически не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине. При этом он подчеркнул, что страна уже предоставила значительную часть своих резервов в рамках поддержки Киева. До этого страна передавала Украине системы ПВО, бронетехнику, артиллерийские системы и многие другие виды вооружений.

Ранее министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине резко закашлялся.