Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Дании рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину

Большинство бежавших в Данию украинцев не захотели возвращаться на родину
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Большинство беженцев с Украины (76%) не хотят возвращаться из Дании на родину, а намерены остаться в этом скандинавском государстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно Копенгагенским университетом и Фондом Rockwool.

Отмечается, что лишь 21% украинцев хотели бы вернуться на родину, когда там станет безопасно, а 3% готовы уехать немедленно.

Старший научный сотрудник Фонда Rockwool Метте Фогед обратила внимание на то, что конфликт разрушил Украину, и многим беженцам больше некуда возвращаться, в Дании же они уже устроили свою жизнь. Тем не менее политическая и правовая основа их пребывания в королевстве предполагает, что, когда Украина снова станет безопасной, все должны вернуться домой.

Согласно данным исследования, на желание вернуться на родину или остаться в Дании влияют семейные обстоятельства. 77% из тех беженцев, у кого на Украине не осталось супруга или супруги и детей, хотят продолжить жить в Дании. 63% украинцев, у кого на родине остались родственники, также выражают желание остаться.

Пребывание украинских беженцев в Дании регламентируется специальным законом, предоставляющим временное жилье. Его действие продлено до марта 2027 года. С февраля 2022 года по январь 2026 года Дания приняла более 60 тысяч украинцев, 40 тысяч из них зарегистрированы в соответствии с указанным законом,

В опросе приняли участие 7 тысяч взрослых граждан Украины. Сбор данных проводился в период с октября 2025 года по январь 2026 года.

Ранее в Польше рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!