В Дании рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину

Большинство беженцев с Украины (76%) не хотят возвращаться из Дании на родину, а намерены остаться в этом скандинавском государстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно Копенгагенским университетом и Фондом Rockwool.

Отмечается, что лишь 21% украинцев хотели бы вернуться на родину, когда там станет безопасно, а 3% готовы уехать немедленно.

Старший научный сотрудник Фонда Rockwool Метте Фогед обратила внимание на то, что конфликт разрушил Украину, и многим беженцам больше некуда возвращаться, в Дании же они уже устроили свою жизнь. Тем не менее политическая и правовая основа их пребывания в королевстве предполагает, что, когда Украина снова станет безопасной, все должны вернуться домой.

Согласно данным исследования, на желание вернуться на родину или остаться в Дании влияют семейные обстоятельства. 77% из тех беженцев, у кого на Украине не осталось супруга или супруги и детей, хотят продолжить жить в Дании. 63% украинцев, у кого на родине остались родственники, также выражают желание остаться.

Пребывание украинских беженцев в Дании регламентируется специальным законом, предоставляющим временное жилье. Его действие продлено до марта 2027 года. С февраля 2022 года по январь 2026 года Дания приняла более 60 тысяч украинцев, 40 тысяч из них зарегистрированы в соответствии с указанным законом,

В опросе приняли участие 7 тысяч взрослых граждан Украины. Сбор данных проводился в период с октября 2025 года по январь 2026 года.

Ранее в Польше рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину.