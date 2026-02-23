На Камчатке засняли интересный эффект от вулкана на снегу

В результате выброса пепла из жерла камчатского вулкана Шивелуч снежный покров в окрестностях окрасился в серый цвет. Фото и видео эффектного явления опубликовал официальный Telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

Выброс пепла на высоту около 6 км над уровнем моря произошел 22 февраля около 15:07 по местному времени. Его засняла камера Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, установленная на Приемном центре в поселке Ключи. Видео было опубликовано в Telegram-канале научной организации.

Шивелуч является одним из самых активных и самым северным на Камчатском полуострове. С января он проявляет повышенную активность, в начале февраля из-за нее вводили максимальный код авиационной опасности. Максимальная высота выбросов в последнее время достигала почти 12 километров.

В течение года Шивелуч извергает около 36 млн тонн пепла, в составе которого присутствуют 54 химических элемента и три природных радионуклида, а также вредные для человеческого организма мышьяк, сурьма и хром.

Ранее на куполах Шивелуча нашли необычное озеро.