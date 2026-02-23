Размер шрифта
ВСУ ударили по карете скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту

Балицкий: ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Запорожской области
Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Атака произошла в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа. Балицкий уточнил, что в этот момент карета скорой помощи ехала на вызов к пациенту. К счастью, медики не пострадали — фельдшерская бригада успела оперативно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме.

По словам губернатора, эвакуация персонала и транспортировка поврежденной машины пока невозможны из-за сохраняющейся опасности повторного удара с воздуха. Ведется мониторинг обстановки, отметил он.

Вражеские дроны не в первый раз атакуют автомобиль скорой помощи. В конце декабря прошлого года БПЛА ударил по машине с пациентом в Васильевке Запорожской области. Как сообщал Евгений Балицкий, в момент удара в авто помимо пациента находились два врача, санитарка и водитель. Осколками беспилотника посекло кузов. Тогда также обошлось без пострадавших, пациента благополучно доставили в медицинское учреждение, отмечал глава региона.

Ранее дрон ВСУ разорвал машину скорой помощи в Херсонской области.
 
