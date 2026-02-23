Украинский дрон ударил по школе в Белгородской области

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон ударил по зданию школы. Об этом в Telegram-канале сообщил местный блогер «Просто Михаил».

«Вознесеновка атака дрона на школу», — сказано в сообщении, опубликованном в 14:26 мск.

Незадолго до этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки со стороны Украины на Белгород оказался поврежден купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По словам главы региона, Белгород подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников.

Гладков также сообщал, что в результате удара Вооруженных сил Украины ранения получили два местных жителя. Так, в селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками.