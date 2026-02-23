Россиянам запретили работать гидами, курьерами и таксистами в Грузии

Иностранные граждане не смогут работать таксистами, курьерами и гидами в Грузии c 1 марта 2026 года. Постановление правительства об этом подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, текст документа опубликован «Законодательным вестником».

По словам главы правительства, нововведения направлены на защиту трудовых интересов грузинских граждан и строятся на анализе сфер деятельности с точки зрения целесообразности трудоустройства иностранцев. В Грузии сейчас свыше 250 тысяч мигрантов, уточнил премьер.

«Это важно для того, чтобы избежать чрезмерной конкуренции с нашими гражданами в сфере занятости», — пояснил Кобахидзе (цитата по РИА Новости).

Согласно постановлению, с указанного срока иностранные граждане должны будут получать разрешение на работу в Грузии независимо от формы занятости — будь то наем местным работодателем, удаленная работа, предпринимательская деятельность, индивидуальные контракты или деловое партнерство.

Изменения затронут трудовых мигрантов и самостоятельных предпринимателей с иностранным гражданством, но не коснутся беженцев, просителей убежища, дипломатов, аккредитованных журналистов, обладателей разрешений на проживание за инвестиции и лиц, освобожденных от действия международных соглашений.

Для секторов рынка труда с низкоквалифицированными кадрами, как следует из постановления, правительство Грузии будет ежегодно устанавливать квоты на трудоустройство иностранцев.

На курьеров, таксистов и гидов устанавливается нулевая квота. Исключением станут горные и горнолыжные гиды — их разрешено нанимать по 200 в год. Кроме того, ограничения не распространяются на международные компании, инновационные стартапы и должности с высокой заработной платой — более 15 тысяч лари ($5 тысяч).

С 1 марта грузинские работодатели должны будут размещать вакансии на портале worknet.moh.gov.ge и через 10 дней — если за это время на них не откликнутся соискатели с местным гражданством — подавать в Государственное агентство по поддержке занятости заявку на наем иностранного гражданина.

Тем иностранцам, которые ведут свой бизнес (в том числе в статусе индивидуальных подрядчиков или деловых партнеров), придется обращаться в Госагентство лично и получать персональное разрешение по итогам собеседования. Его ключевой частью будет видеоинтервью — оно сыграет решающую роль при принятии решения.

Россияне занимают первое место среди посещающих Грузию иностранцев: за 2025 год в этой стране побывало 1,3 млн граждан РФ (23,2% от общего числа визитеров). С 1 января 2026 года для посещения страны необходимо иметь полис медицинского страхования.

